Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT, est mort

Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT entre 1992 et 1999, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé la CGT, confirmant une information du journal Le Monde. Son décès est survenu dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 octobre. Louis Viannet avait été le premier artisan de la rénovation du syndicat, en posant les jalons d'une rupture de la CGT avec le Parti communiste, succédant à ce poste à Henri Krasucki. En 1995, il a aussi été l'un des principaux opposants au plan Juppé de réforme des retraites et de la Sécurité sociale.



Interrogé par l'AFP, l'actuel numéro un de la Confédération Philippe Martinez a salué "un secrétaire général de la CGT qui a pris ses responsabilités dans un contexte national et international en pleine mutation" et "œuvré pour que la CGT s'ouvre à la mutation du salariat".

À la CGT depuis l'âge de 20 ans

Louis Viannet est né le 4 mars 1933 à Vienne, en Isère. Fils d'ouvrier, il est entré dans les PTT à Paris à l'âge de 20 ans. La même année, il adhère à la CGT et prend part aux grandes grèves de la fonction publique. Lorsqu'il arrive à la tête de la centrale, au début des années 1990, il assouplit le discours de son syndicat en le rapprochant de la CFDT de Nicole Notat dans la bataille pour l'application des 35 heures et pour l'Europe sociale. Durant ses années en tant que secrétaire général, la CGT est restée le premier syndicat français, sans toutefois progresser.