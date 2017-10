publié le 22/10/2017 à 08:00

Le gouvernement régional de Catalogne est en sursis, après le déclenchement samedi 21 octobre de l'article 155 de la Constitution espagnole. Le Premier ministre, Mariano Rajoy, a demandé au Sénat la dissolution du parlement catalan afin de convoquer des élections dans un délai maximum de six mois. Le président du parlement régional, Carles Puigdemont, a répondu dans une allocution télévisée dans la soirée.



"Toutes le propositions de dialogue adressées à l’État espagnol ont reçu la même réponse : le silence ou la répression", a-t-il déclaré. "Aujourd’hui le Conseil de ministres s’est chargé de donner un coup dans la porte à la clameur et la pétition et a annoncé une série de mesures qui représentent la liquidation de notre gouvernement et de la volonté démocratique des catalans. De cette manière l’État espagnol a fait la pire des attaques aux institutions et au peuple de Catalogne depuis les décrets du général Franco qui annulaient le gouvernement de Catalogne."

Avant cette allocution, le président de la Catalogne avait pris la tête d’un cortège de 450.000 personnes qui se sont rassemblées dans les rues de Barcelone pour dire non au pouvoir de Madrid. Chaque camp avance ses pions en en espérant un faux pas de l’adversaire. "Carles Puigdemont l'avait promis, c’était inévitable : il convoque le parlement catalan pour un débat sur la situation politique", explique la journaliste Martine Audusseau depuis l’Espagne.

À écouter également dans ce journal

- Un référendum a lieu en Italie ce dimanche 22 octobre. Les habitants de Lombardie et de Vénétie, dans le nord du pays, sont invités à se prononcer sur un surcroît d'autonomie vis-à-vis du pouvoir central de Rome.



- C'est une prise de drogue rarissime qui a été effectuée en fin de semaine, sur l'autoroute A10 : plus de deux tonnes de cannabis cachées dans un camion en provenance du Maroc. La vigilance des douaniers de La Rochelle n'a pas été prise en défaut. Ce n'est pas le comportement des deux chauffeurs qui les a intrigués, mais plutôt l'état du poids lourd.



- La réforme de la taxe d'habitation a été votée à l'Assemblée. Elle débutera par une première baisse de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019, et de 100 % en 2020, pour les quelque 17 millions de ménages concernés. Avec une question, toutefois : qu’en sera-t-il de la redevance télé, qui figure sur l'avis d'imposition de la taxe d'habitation ?



- Aux États-Unis, Donald Trump a autorisé samedi 21 octobre la publication prochaine de nouveaux documents sur l'assassinat de Kennedy, en 1963. Leur maintien sous scellés pendant plus de cinquante ans a alimenté de nombreuses théories du complot.



- Football : Monaco a surclassé Caen 2-0 tandis que les Canaris ont dominé Guingamp 2-1, grâce à un but heureux en fin de match. 20 points après 10 journées, Nantes bénéficie de l'effet Ranieri, son nouvel entraîneur. Le capitaine Léo Dubois s’exprime au micro de RTL.