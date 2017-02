publié le 22/02/2017 à 13:28

L'épidémie de grippe a contribué à une surmortalité élevée cet hiver, en particulier chez les personnes âgées, avec un bilan plus élevé que lors de la dernière grande épidémie, il y a deux ans, a annoncé mercredi l'agence Santé publique France. "Sur les neuf premières semaines d'épidémie grippale", de début décembre à début février, "le nombre de décès en excès toutes causes confondues est (...) estimé à 19.400", a indiqué l'agence de veille sanitaire dans son bulletin hebdomadaire.



Il y a deux ans, elle avait relevé une "surmortalité" de 18.300 morts, dont "une large partie" était "probablement attribuable à la grippe", selon le Dr François Bourdillon, patron de Santé publique France. Contrairement à il y a deux ans, cette hausse de la mortalité "concerne quasi-exclusivement les personnes âgées de 65 ans ou plus", a précisé l'agence publique.

L'agence a également confirmé que l'épidémie de grippe saisonnière était désormais terminée en France métropolitaine, le nombre de nouveaux cas s'étant maintenu sous le seuil épidémique pendant deux semaines consécutives.

À écouter également dans ce journal

- Le garde du corps et la cheffe de cabinet de Marine Le Pen étaient entendus mercredi par la police sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. Ils viennent d'être placés en garde à vue selon une information RTL.





- François de Rugy, qui s'était pourtant engagé à soutenir le vainqueur de la primaire de la gauche, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. "Je préfère la cohérence à l'obéissance", a justifié le député de Loire-Atlantique, également vice-président de l'Assemblée nationale.



- Le débat organisé avec seulement 5 candidats à la présidentielle,le 20 mars sur TF1, ne passe pas pour Nicolas Dupont-Aignan qui appelle au boycott de la chaîne et évoque "un viol démocratique", sur Twitter. La chaîne explique avoir retenu les candidats crédités de plus de 10% des voix.



- En 2016, la CAF a effectué 35,5 millions de contrôles, 8% de plus qu'en 2015. Sur 12,8 millions d'allocataires, 7,2 millions ont été contrôlés par la CAF l'an dernier, parmi eux 90% d'entre eux l'ont été sans le savoir.



- Le centre de réflexion Terra Nova, proche du Parti socialiste, prône une l'instauration de deux jours fériés, un musulman et un juif, à la place des lundis de Pâques et de Pentecôte.



- Saint-Étienne reçoit Manchester United en match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. À l'aller les Red Devils s'étaient imposés 3-0 grâce à un triplé de Zlatan.