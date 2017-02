Saint-Étienne - Manchester United : pourquoi la rencontre est avancée

Florentin et Paul Pogba à Old Trafford jeudi 16 février 2017

publié le 21/02/2017 à 21:08

Date et horaire inhabituel pour une rencontre de Ligue Europa, compétition qui se dispute en majeure partie le jeudi, après les deux soirées consacrées à la Ligue des champions. Saint-Étienne doit disputer son 16e de finale retour mercredi 22 février à 18h, six jours après sa lourde défaite (3-0) sur la pelouse de Manchester United.



La raison de cette reprogrammation tient en fait à des questions de sécurité. Les Verts ne souhaitaient pas que leur rencontre face au club anglais se déroule deux heures avant le match opposant Lyon aux Néerlandais de l'AZ Alkmaar. Cela aurait demandé un dispositif policier trop important pour gérer les deux affiches et leurs supporters souvent bouillants à une cinquantaine de kilomètres d'écart.

Le règlement de l'UEFA autorise ce genre d'ajustement à condition que les clubs et leur fédération en ai fait la demande en amont. Il en ira de même en Turquie pour le match Fenerbahçe-Kransdor, qui aurait dû se dérouler deux heures après Besiktas-Hapoel Beer-Sheva.

En mettant de la folie, l'exploit n'est pas impossible Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance des Verts Partager la citation





Par ailleurs, en dépit des chances quasi-nulles de qualification pour les Verts, le président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo ne se résigne pas. "En mettant de la folie, l'exploit n'est pas impossible", veut-il croire. Pour lui, ce "retour représente le plus grand événement à vivre à Geoffroy-Guichard depuis les années 1980. L'AS Saint-Etienne est fière d'accueillir Manchester United avant tout pour ses fabuleux supporters qui le méritent".



De son côté, l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier a demandé à ses joueurs de ne pas être "dans l'excitation et ne pas être surpris d'avoir des occasions au cours de ce match. Le plus important est de jouer pour gagner et ne pas encaisser de but, ce qui réduirait encore notre pourcentage de qualification (...) Le public s'attend à ce que l'on fasse honneur à nos couleurs. Personnellement, ce que je veux, c'est que l'on gagne. Dans un match tout peut arriver, il peut y avoir une bonne entame, des faits de match".

Europa League : le programme des 16es de finale retour

Mercredi 22 février :

18h00 : Saint-Étienne (FRA) - Manchester United (ENG)

Schalke (GER) - PAOK Salinique (GRE)

Fenerbahçce (TUR) - Krasnodar (RUS)



Jeudi 23 février :

17h00 : Osmanlispor (TUR) - Olympiakos (GRE)

19h00 : Besiktas (TUR) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Villarreal (ESP) - AS Rome (ITA)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Anderlecht (BEL)

Ajax Amsterdam (NED) - Legia Varsovie (POL)

Apoel Nicosie (CYP) - Athletic Bilbao (ESP)

21h05 : Lyon (FRA) - AZ Alkmaar (NED)

Fiorentina (ITA) - Mönchengladbach (GER)

Sparta Prague (CZE) - Rostov (RUS)

Tottenham (ENG) - La Gantoise (BEL)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Celta Vigo (ESP)

Copenhague (DEN) - Ludogorets (BUL)

Genk (BEL) - Astra Giurgiu (ROU)