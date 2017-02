Fraudes à la CAF : 90% des allocataires contrôlés sans le savoir

et Léa Stassinet

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dévoilera ce mercredi 22 février ses chiffres 2016 en matière de politique de contrôle dans la branche Famille. Cette année, 35,5 millions de contrôles ont été effectués, c'est 8% de plus qu'en 2015.



Concrètement, sur 12,8 millions d'allocataires (entre la prime d'activité, le RSA, les APL ou encore les allocations familiales), 7,2 millions ont été contrôlés par la Caf l'an dernier, et 90% d'entre eux l'ont été sans le savoir : pas de courrier, de coup de téléphone, ni même de convocation. La Caf agit en toute discrétion, grâce à des contrôles automatiques, du croisement de données, entre ce que déclarent les bénéficiaires à l'organisme et la réalité.

Réalité des déclarations d'impôts, des fiches de salaires, des versements de Pôle emploi ou des factures d'énergie, la branche Famille de la Sécurité sociale noue de nouveaux partenariats régulièrement. Cela lui permet d'avoir accès à toutes ces informations et de les vérifier, mais aussi de rechercher des anomalies ou des incohérences.



Résultat, 56% des allocataires ont été passés au crible l'an dernier, des chiffres en augmentation, tout comme ceux de la fraude détectée, qui devraient être publiés aux alentours de 10 heures.