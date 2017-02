et AFP

À moins de soixante jours du premier tour du scrutin, et quelques jours avant l'ouverture du dépôt des parrainages, le jeu des ralliements et des soutiens se poursuit autour des candidats à l'élection présidentielle. Ce mercredi 22 février, c'est François de Rugy qui annonce sa nouvelle inflexion politique. L'ancien membre du parti Europe Écologie - Les Verts, candidat déçu à la primaire élargie de la gauche soutiendra Emmanuel Macron, après avoir fait planer le doute pendant plusieurs semaines.



"Je m'engage dans cette élection présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron", a-t-il déclaré sur les ondes de franceinfo. Sa décision s'inscrit en contravention avec les règles de la primaire de la gauche. Les prétendants au scrutin s'étaient engagés à soutenir le candidat élu, en l'occurrence Benoît Hamon. Mais à plusieurs reprises, le président du Parti écologiste s'était fortement opposé à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, notamment au sujet du revenu universel, mesure-phare du programme de ce dernier.

La décision de François de Rugy ouvrira-t-elle la voie à d'autres ralliements ? Depuis la victoire de Benoît Hamon, le Parti socialiste est en proie à de fortes dissensions idéologiques, entre une ligne plus libérale et l'aile gauche du parti, représentée par le député des Yvelines. Mardi 21 février, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a lui-même avoué ne pas savoir encore pour qui voter lors du scrutin élyséen.