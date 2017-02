publié le 22/02/2017 à 12:19

Tous les jours pendant la pause déjeuner, il venait placer sa caméra dans les toilettes pour femmes de son entreprise, puis la récupérait 50 minutes plus tard. Un homme de 36 ans a comparu lundi 20 février devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir filmé ses collègues à leur insu, révèle Ouest-France.



C'est l'une d'entre elles qui a découvert le stratagème. Un jour d'août 2016, cette salariée d'une entreprise de Châteaugiron près de Rennes aperçoit une lumière bleue lorsqu'elle entre dans les toilettes. En regardant de plus près, elle trouve une caméra, posée sur la brosse des toilettes et cachée par du papier. "Ces femmes se sentent trahies mais aussi humiliées, cette affaire me laisse sans voix", s'est insurgée l'une des avocates des parties civiles.

Encore choquée, l'une des collègues espionnées ne comprend toujours pas le geste du prévenu : "On mangeait ensemble parfois... Jamais je ne l'aurais imaginé faire ça". L'accusé évoque lui des sentiments pour l'une de ses collègues. Il a notamment raconté qu'une fois la caméra récupérée, il visionnait les images le soir, puis les supprimait, avant de recommencer le lendemain.



Sa défense a qualifié l'histoire de "sordide mais également triste", faisant référence aux mauvaises expériences vécues par le prévenu avec les femmes. Le juge a finalement tranché et a condamné cet homme de 36 ans à quatre mois de prison avec sursis. Il devra également indemniser ses victimes en leur versant 500 euros à chacune.