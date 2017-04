publié le 21/04/2017 à 13:38

Alors que la France s’apprête à voter pour sa première élection présidentielle sous le régime de l’état d’urgence, Paris a été à nouveau frappé par le terrorisme dans la soirée du 20 avril. Un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu, aux alentours de 21 heures, sur un fourgon de police stationné sur l'artère parisienne. Un policier a été tué, deux autres ont été blessés. Une touriste a quant à elle été légèrement touchée par une balle. L'agresseur a été abattu par les forces de l'ordre tandis qu'il essayait de prendre la fuite.



Bernard Cazeneuve en a appelé à la raison après ces événements, fustigeant les candidats qui ont fait "le choix de l'outrance et de la division". L'assaillant, Karim Cheurfi, est un Français âgé de 39 ans déjà connu des services de police, originaire de Chelles (Seine-et-Marne). Des sources proches de l'enquête indiquent qu'un mot manuscrit dans lequel il défend Daesh, a été retrouvé près de l'assaillant.

À écouter également dans ce journal

- Trois membres de l'entourage de l'assaillant des Champs-Élysée, qui a été abattu par les forces de l'ordre, ont été arrêtés dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril.

- Des dizaines policiers sont venus rendre hommage à leur collègue décédé ce vendredi matin sur les Champs-Élysée, en déposant des gerbes de roses blanches là où leur camarade est décédé.



- En conférence de presse, Marine Le Pen a accusé "les gouvernements de droite et de gauche" tout fait pour perdre "la guerre contre le terrorisme".



- En Allemagne, l’auteur présumé de l’attaque contre les joueurs de Dortmund a été arrêté. Il aurait agi pour s'enrichir en achetant des actions du club à un prix très bas.



- Deux ans après le quart de finale remporté par les Italiens, AS Monaco et Juventus Turin se retrouveront en demi-finale de Ligue des champions début mai avec un match aller au stade Louis-II. L’autre demi-finale sera donc un derby entre le Real et l’Atlético de Madrid.



- Philippe Roy-Contancin, ancien journaliste du service économie et social de RTL, est décédé à l'âge de 61 ans.