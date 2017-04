Attaque du bus de Dortmund : le suspect a été arrêté

publié le 21/04/2017 à 07:28

Cette fois-ci, les autorités allemandes tiendraient le bon suspect. Le parquet a révélé que l'auteur présumé contre l'attaque à l'explosif contre le bus du Borussia Dortmund a été arrêté, a indiqué le parquet, ajoutant que son mobile était financier et non "terroriste".



"Le parquet fédéral a fait arrêter aujourd'hui, le 21 avril 2017, un ressortissant germano-russe de 28 ans, Sergej W. par les agents du GSG9", une unité d'élite, explique le communiqué du parquet, ajoutant que le suspect, qui spéculait sur une baisse du prix de l'action du club de Dortmund, voulait s'enrichir en attaquant l'équipe.

Ce suspect avait utilisé des explosifs qui semblaient avoir été dissimulés dans une haie et actionnés au passage du bus. Les engins utilisés avaient une portée "explosive" de 100 mètres et contenaient "des tiges métalliques" qui ont été propulsés par la déflagration. L'une d'entre elle s'est figée dans le repose-tête d'un siège du bus, a souligné le parquet, sous-entendant que le bilan aurait pu être plus lourd.



Lors de cette attaque, le défenseur international espagnol Marc Bartra, 26 ans, a été blessé. Immédiatement transféré à l'hôpital, il a ensuite été opéré dans la nuit d'une fracture du radius droit et du poignet gauche. Un policier a également été touché. Quant au match qui devait opposé le club allemand à l'AS Monaco a été reporté au lendemain.