et Léa Stassinet

publié le 31/07/2017 à 08:51

"À nous de vous faire préférer le train". Le slogan de la SNCF continue de faire grincer des dents parmi les voyageurs qui attendent de prendre leur train à la gare Montparnasse, à Paris. En raison d'une panne de signalisation, le trafic est très perturbé depuis dimanche 30 juillet, pleine période de chassé-croisé estival. Et la situation s'améliore pas.



"La nuit dernière, la priorité a été d'amener à destination nos clients, mais malheureusement, cela a conduit à amener des trains jusqu'à très tardivement en gare Montparnasse ou à Austerlitz, et les investigations pour trouver la panne n'ont pu commencer que très tardivement", concède Matthieu Chabanel, le porte-parole de la SNCF.

"La panne n'a pas pu être complètement définie", poursuit-il, expliquant que la priorité en ce lundi 31 juillet sera "la circulation des trains". Néanmoins, Matthieu Chabanel encourage les voyageurs à se rendre sur les applications SNCF "de manière à avoir l'information exacte, parce que l'on reste dans une situation de transports dégradée". La SNCF prévoit la circulation de 3 TGV sur 4, ainsi qu'un "trafic normal sur les trains du quotidien TER, Transiliens et Intercités".



Les passagers impactés par l'incident seront-ils indemnisés ? "Ils bénéficient des garanties ponctualités", assure Matthieu Chabanel, "et ceux qui ont reporté leur voyage bénéficient d'un échange de billet de train gratuit et sans conditions".