publié le 31/07/2017 à 11:13

Laurianne Rossi, députée La République En Marche, a été agressée dimanche 30 juillet sur un marché à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Élue en juin dans la onzième circonscription du département, distribuait des tracts sur le marché lorsqu'elle a été frappée par un homme aux alentours de 11 heures. À Franceinfo, elle raconte : "Il était clairement hostile à Emmanuel Macron. Il parlait des députés godillots mais l'échange était calme".



Mais l'échange va finir par déraper. "Tout d'un coup, il m'a mis un violent coup de poing dans la tempe. Personne ne l'avait vu venir, j'étais sonnée", poursuit Laurianne Rossi. L'agresseur s'est enfui avant d'être arrêté par "quelques commerçants et des marcheurs". La députée qui a porté plainte ajoute avoir été "sonnée" même si elle n'a "pas perdu connaissance". "Je n'ai pas perçu de déséquilibre particulier en lui parlant. Est-ce un coup de folie ou avait-il ça en tête ? Je ne sais pas du tout. Ça doit nous interpeller sur les violences auxquelles aujourd'hui doivent faire face les élus de la République", estime l'élue La République En Marche.



Après son agression, Édouard Philippe a condamné "avec la plus grande fermeté la lâche agression". François de Rugy a également assuré "tout (son) soutien et (sa) solidarité avec (sa) collègue députée". Et Christophe Castaner

a écrit que "rien n'explique la violence. Avec ceux qui quelquefois banalisent au quotidien l'ire verbale travaillons à un discours de respect".