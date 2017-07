publié le 31/07/2017 à 12:16

Les vacances pèsent parfois un peu lourd dans le budget et certains Britanniques semblent avoir trouvé une parade pour se faire rembourser leur séjour en Espagne. Depuis le début de la saison, des milliers de touristes britanniques ont déposé de fausses plaintes pour intoxication alimentaire, provocants la fureur des hôteliers espagnols.



Rien que sur la saison 2016-2017, encore loin d'être terminée, plus de 10.000 plaintes ont été déposées, contre 600 en 2015-16, assure à l'AFP le président de la fédération hôtelière CEHAT, Ramon Estalella.

Pour éviter des pertes, évaluées à des millions d'euros, les hôteliers et les autorités ont déployé de grands moyens. L'Association britannique d'agents de voyage (ABTA) a pour sa part lancé une campagne "Stop sickness scams", "Arrêtez la fraude sur les maladies", en se plaignant du fait, qu'à terme, ces escroqueries seront payées par tous, car elles finiront par renchérir le prix des voyages.



90% des plaintes sont fausses

Selon cette association, depuis trois ans, le nombre de plaintes à l'étranger a augmenté de 500%. Et le phénomène touche d'autres destinations, comme la Turquie. Selon Ramon Estalella, en Espagne plus de 90% de ces plaintes, présentées par des sociétés spécialisées qui promettent aux plaignants des indemnisations de plusieurs milliers de livres, sont fausses.



Et les Britanniques, les visiteurs étrangers les plus nombreux en Espagne -- 16 millions en 2016 -- sont pour l'essentiel les auteurs de ces plaintes. En effet, la loi de défense des consommateurs au Royaume-Uni est si protectrice qu'elle n'exige aucun certificat médical prouvant la maladie et accorde un délai de trois ans aux plaignants pour déposer leur plainte, a-t-il expliqué. "Si cette loi existait en Allemagne, en France ou en Espagne, les personnes de ces pays feraient de même", dit-il.

Mise en garde du ministère des Affaires étrangères

Selon les hôteliers espagnols les sociétés spécialisées dans le traitement des plaintes démarchent ouvertement les clients aux abords des complexes touristiques en leur proposant un service gratuit. Ainsi à Tenerife, dans l'archipel des Canaries, une ambulance portant l'inscription "Clinique des plaintes" écumait l'île en 2016. Et selon la fédération hôtelière, la valeur totale des réclamations d'indemnisations a atteint déjà 100 millions euros.



Jusque-là les hôtels passaient des accords à l'amiable, pour éviter de longues et coûteuses batailles judiciaires devant la justice britannique. Mais ils ont dit "basta". En mai, ils se sont réunis avec l'ambassade britannique en Espagne pour tirer la sonnette d'alarme. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a ensuite émis une mise en garde aux voyageurs pour les prévenir que les fausses plaintes pouvaient déboucher sur des poursuites pénales.