publié le 31/07/2017 à 12:07

Après des semaines de folles rumeurs, Neymar n'a jamais été aussi proche du PSG selon les informations du Parisien. Le quotidien révèle lundi 31 juillet que, malgré la prudence dans les affirmations du club parisien, tout le monde se prépare à l'arrivée de la star brésilienne dans la capitale. Le transfert de Neymar pourrait atteindre près de 222 millions d'euros, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher la planète. L'accueil qui lui sera réservé doit donc être à la hauteur de sa valeur.



Au PSG, Neymar deviendrait également le joueur le mieux payé du football mondial selon le journal : ce sont près de 30 millions d'euros annuels qui lui seraient versés, auxquels il faut ajouter 35 millions d'euros de commission. Des chiffres vertigineux qui ne plaisent pas au président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas. "Nous allons déposer une plainte auprès de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. Le Qatar injecte des fonds en violant les règles du fair-play financier et les règles en termes de concurrence de l'Union européenne et ça, on va le dénoncer.", a-t-il déclaré à la radio espagnole Cadena Ser.

Le FC Barcelone où Neymar occupe le poste d'attaquant depuis 2013, a affronté le Real Madrid dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un match amical à Miami. À l'issue de la rencontre, Sergio Ramos, le capitaine madrilène, a échangé son maillot avec celui de Neymar avant de déclarer : "J'espère que ça sera son dernier maillot avec Barcelone. Pour nous, ça enlèverait un problème." Le principal intéressé n'a lui pas commenté.



En Chine ce lundi pour plusieurs rendez-vous commerciaux, Neymar est selon la presse Qatarie attendu à Doha pour une visite médicale. Rien n'est dit cependant, sur une éventuelle signature de contrat.