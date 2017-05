et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/05/2017 à 13:28

Emmanuel Macron a profité de son tout premier voyage officiel en tant que président de la République, à Berlin, pour évoquer une initiative qui va dans le sens de l'ouverture vers nos voisins européens, celle des classes bilangues. Si le chef de l'État a annoncé vouloir restaurer ces classes dans lesquelles les élèves étudient deux langues, celles-ci n'avaient pourtant pas complètement disparu. Un tiers de ces classes en moyenne avaient été supprimées au moment de la dernière réforme, mais nombre d'entre elles sont toujours actives.



Pour les syndicats d'enseignants, cette annonce du président de la République se résume à un effet de manche. Ils se demandent en effet quelles vont être exactement les conditions de réouverture de certaines de ces classes, en particulier avec un timing très "tardif" par rapport à la date de la prochaine rentrée. Plus de classes, cela signifie également plus d'enseignants, qu'il va falloir trouver et rémunérer.

À écouter également dans ce journal

- Le nouveau Premier ministre Édouard Philippe va annoncer son gouvernement en fin d'après-midi mardi 16 mai. Une équipe difficile à constituer pour correspondre aux critères fixés par Emmanuel Macron : la parité hommes/femmes, l'ouverture politique et l'entrée de membres de la société civile.

- Une vingtaine d'élus LR et UDI, dont Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Louis Borloo ont répondu favorablement à la "main tendue" d'Emmanuel Macron. Fançois Baroin, de son côté, dénonce un "dynamitage" de la droite de la part du nouveau chef de l'État.



- Nord : le violeur et meurtrier présumé de la petite Chloé, retrouvée morte à Calais en 2015, s'est pendu dans sa cellule.



- États-Unis : Donald Trump est accusé par le Washington Post d'avoir révélé des informations hautement confidentielles lors de la venue dans le bureau ovale du ministre des Affaires étrangères russe.



- La France connaît pendant deux jours des conditions estivales, avec des températures approchant les 30 degrés dans de nombreuses régions du pays.