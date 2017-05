Le journal de 7h : des élus LR et UDI répondent à l'appel de Macron

publié le 16/05/2017 à 07:50

La nomination du juppéiste Édouard Philippe à Matignon a provoqué de nombreuses réactions à droite et au centre de l'échiquier politique français. Alors que François Baroin et Luc Chatel, par exemple, regrettent l'entrée de l'élu de droite à Matignon, une vingtaine d'élus de la droite et du centre ont, eux, souhaité adresser un message positif au chef de l'État. Un appel signé notamment par Nathalie Kosciusko-Morizet, Benoist Apparu, Jean-Louis Borloo ou Fabienne Keller.



"Plutôt que les anathèmes, les caricatures, les exclusions, nous demandons solennellement à notre famille politique d'être à la hauteur de la situation de notre pays et de l'attente des Français, qui, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, attendent de nous d'être au rendez-vous de l'intérêt général", ont écrit ces élus, estimant que "nos familles politiques de la droite et du centre doivent répondre à la main tendue par le président de la République".

À écouter également dans ce journal

- Après la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre lundi 15 mai, le reste du gouvernement doit être annoncé en fin de journée mardi.

- Allemagne : Emmanuel Macron a effectué lundi en Allemagne son premier déplacement officiel. Il a rencontré à Berlin la chancelière Angela Merkel.



- États-Unis : le quotidien The Washington Post accuse le président américain Donald Trump d'avoir divulgué des informations hautement classifiées au chef de la diplomatie russe concernant des menaces terroristes de la part de Daesh.



- Jeux olympiques : la commission du CIO chargée d'évaluer la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux d'été de 2024 termine sa visite aujourd'hui et rencontre le président Emmanuel Macron à l'occasion d'un petit-déjeuner.