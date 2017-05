Macron, Philippe : "On n'a pas changé de monde, mais de promotion de l'ENA !"

publié le 16/05/2017 à 10:57

"Emmanuel Macron : énarque ; Édouard Philippe, énarque ; Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, énarque", égraine Pascal Praud. "Le PS est mort, les Républicains sont au bord de la crise de nerfs, c'est la fin de la droite, c'est la fin de la gauche, mais ce n'est pas la fin de l'ENA", constate-t-il. "On a changé de monde ? Non, on a changé de promotion", poursuit-il.



"Ouf ! La classe Voltaire - celle de François Hollande et de ses amis, diplômés en 1980 - part à la pêche, remplacée par d'autres brillants élèves, frais émoulus de l'énarchie", note le journaliste.

"Le changement, ce sera pour les soutiers, les femmes ou les hommes politiques de troisième classe, la piétaille, ceux qui sont là pour amuser la galerie, les futurs députés qui formeront le parti des godillots de la majorité présidentielle", raille Pascal Praud. "Le renouvellement oui, mais entre nous !", conclut-il.