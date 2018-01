et Bénédicte Tassart

publié le 02/01/2018 à 14:57

Bientôt un téléphone fixe pour les détenus. C’est la nouvelle mesure du ministère de la Justice. L’objectif : endiguer le trafic de téléphones portables dans les établissements pénitenciers et permettre aux prisonniers de garder leurs liens familiaux. Un appel d’offre vient d’être lancé pour que 50.000 cellules soient équipées dans les années à venir selon le journal Le Monde.



La solution a déjà été testée dans la prison de Montmédy, dans la Meuse. Un test concluant si l’on en croit le directeur de l’établissement, Philippe Godefroy : "L’usage du téléphone filaire est probant. [...] La téléphonie pirate a baissé". Toutefois, cette mesure sera accompagnée d’un renforcement des système de brouilleurs de communications.



Autre objectif de cette mesure : faire en sorte que le détenu ne coupe pas totalement avec la vie réelle, de sorte à favoriser sa future réinsertion. Chose rendue possible par l’usage du téléphone, mais de façon très contrôlée. Le détenu ne pourra joindre que des numéros enregistrés et validés par le juge, comme pour les visites au parloir. Le nombre de personnes joignables sera limité à quatre.

À écouter également dans ce journal :

Sécurité – À Champigny et à Aulnay-sous-Bois, trois policiers ont été agressés durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Une situation qui n’a rien d’exceptionnel selon le syndicat Alliance Police nationale. Une véritable haine anti-police se fait ressentir.





International – Le peuple iranien mis en garde par son guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei s’exprime pour la première fois depuis le début des violentes manifestations qui secouent le pays. Il accuse les ennemis de l’Iran d’être derrière ces troubles.

Politique – Jacqueline Gourault, "madame Corse" pour le ministre de l’Intérieur va se rendre sur l’île de Beauté pour rencontrer les dirigeants nationalistes. Les nouveaux élus corses ont rendez-vous ce mardi 2 décembre pour la première réunion de la collectivité territoriale unique.



Football – Vacances prolongées pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ne reviendront que ce mercredi 3 janvier à l’entraînement. Une requête formulée par les joueurs, et notamment les nombreux Sud-Américains, acceptée par le club de la capitale.