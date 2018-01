publié le 01/01/2018 à 13:13

Le nombre de morts est monté à dix dans les manifestations de dimanche 31 décembre dans la soirée qui ont eu lieu dans une dizaine de villes iraniennes, a indiqué lundi 1er janvier la télévision d'État. Selon cette source, six personnes ont été tuées par des "tirs suspects" dans les violences qui ont touché Toyserkan (ouest), alors que plus tôt, les médias avaient fait état de quatre morts dans les villes d'Izeh (sud-ouest) et Doroud (ouest).



Sortant de son silence après trois jours de contestation, M. Rohani a reconnu que l'Iran devait fournir "un espace" pour que la population puisse exprimer ses "inquiétudes quotidiennes", mais il a condamné les violences et la destruction des biens publics. "Critiquer, c'est totalement différent que d'utiliser la violence", a-t-il souligné lors du Conseil des ministres. "Il faut même créer les conditions pour la critique, les protestations légales, y compris des manifestations et des rassemblements légaux. C'est le droit du peuple".

À écouter également dans ce journal :

- Tempête Carmen : vents violents, forte pluie... La tempête qui a commencé à traverser la France d'ouest en est a provoqué dimanche 31 décembre la mort d'un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que 40 départements sont placés en vigilance orange. En Bretagne, 40.000 foyers sont privés d’électricité, selon Enedis.

- Nouvel An : plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche sur les Champs-Élysées à Paris, bravant des rafales de vent pour "enterrer 2017" et célébrer la nouvelle année, sous haute sécurité policière.



-Emmanuel Macron a mis la cohésion sociale au centre de ses vœux pour 2018, sans pour autant modifier ses projets de réformes qu'il entend mener "avec la même force et le même rythme" l'an prochain. "Nous avons besoin de repenser un grand projet social pour notre pays, que je déploierai durant l'année", a-t-il lancé en présentant depuis son bureau de l'Elysée les premiers vœux de son quinquennat dans une allocations de 18 minutes.



- Décès : Le général Philippe Rondot, qui a mené une longue et discrète carrière dans les services secrets avant d'être propulsé en 2009 sur le devant de la scène par l'affaire Clearstream, est décédé cette semaine, à 81 ans.



- Corée du Nord : Le numéro un nord-coréen Kim Jong-Un a affirmé lundi dans son message de Nouvel An que "le bouton de lancement nucléaire se trouvait toujours sur son bureau". "Ce n'est pas du chantage mais la réalité", a déclaré M. Kim, répétant que la Corée du Nord était désormais une puissance nucléaire. Il a également dit la Corée du Nord pourrait envoyer une délégation en Corée du Sud pour les JO d'hiver de Pyeongchang (9-25 février).