et AFP

publié le 31/12/2017 à 14:00

Il a voulu profiter des dernières heures de 2017 pour se faire la belle. Un homme de 19 ans, incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) a tenté de s'évader ce dimanche 31 décembre de la maison d'arrêt, avant d'être rapidement appréhendé, comme l'a confié à l'AFP une source pénitentiaire.



Le jeune homme "se trouvait dans la cour de promenade et il a réussi à en sortir", a précisé Thibault Capelle, du syndicat FO Pénitentiaire. L'alarme a été déclenchée à 9h30. Une équipe d'intervention "a récupéré le détenu sur le chemin de ronde", interne à la prison, environ vingt minutes plus tard et sans difficultés, a ajouté le syndicaliste.

L'homme, qui a fait plusieurs passages en quartier disciplinaire, faisait l'objet de strictes consignes de sécurité. Après l'incident, une opération a "immédiatement" été lancée pour vérifier que tous les autres détenus "étaient bien présents", a précisé Thibault Capelle.