avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/09/2017 à 13:43

Les premiers mouvements sociaux ont débuté ce mardi pour protester contre la réforme du Code du travail, voulue par Emmanuel Macron. Grèves dans les transports, manifestants battant le pavé, la mobilisation était palpable dans toutes les grandes villes. "M. Macron sait que c’est un bras de fer, il l’a voulu, a déclaré Jean-Luc Mélenchon, présent avec les 8 à 10 000 manifestants sur la Canebière à Marseille. Ce n’est pas un baroud d’honneur, mais une défense implacable du Code du travail."



Si l’affluence dans la cité phocéenne a satisfait les organisateurs, au Havre, fief du Premier ministre Édouard Philippe, le cortège était moins garni qu’en avril dernier lors de la contestation de la Loi travail portée par l’ancienne ministre Myriam El-Khomri. "Il faut refaire de la pédagogie et expliquer que cette loi est dix fois pire que celle qu’on a pu connaître", constatait Reynald Kubecki, de la CGT.



À écouter également dans ce journal

- SOCIAL - Les Forains se sont invités aux manifestations, en multipliant les opérations escargot dans les villes. Objectif, dénoncer une ordonnance du mois d’avril qui impose aux municipalités de réaliser un appel d’offres pour les emplacements de fête foraine. Marcel Campion, meneur de la fronde, dénonce une "uberisation" de leur travail.

- OURAGAN IRMA - Emmanuel Macron est arrivé en Guadeloupe. Le président est en reconquête après les nombreuses critiques émises par les élus locaux, pointant des problèmes dans l’anticipation et la réaction face aux dommages causés par l’ouragan Irma. Le président de la République devrait quitter Pointe-à-Pitre pour se rendre sur l’île de Saint-Martin, où une rencontre est prévue avec des acteurs locaux.



- JUSTICE - Patrick Henry pourrait finalement sortir de prison. À 64 ans, dont 40 années passées en prison, l’assassin du petit Philippe Bertrand souffre d’un cancer de stade 4, ne lui laissant plus que quelques mois à vivre. Le parquet de Melun doit se prononcer sur sa libération ce vendredi.



- SOCIÉTÉ - La secrétaire d’État Marlène Schiappa a annoncé que la procréation médicalement assistée à toutes les femmes sera proposée dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018.



- ÉCONOMIE - Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a annoncé une augmentation de 2,6 centimes par litre de gazole chaque année pendant quatre ans. L’objectif est de rapprocher le prix du gazole de celui de l’essence. Cette mesure ne devrait pas concerner les professionnels.



- SPORT - Le PSG débute sa nouvelle campagne en Ligue des champions ce mardi en Écosse face au Celtic Glasgow. Le club parisien, qui a recruté Neymar et Kylian Mbappé cet été, apparaît comme l'un des favoris pour la victoire finale dans la compétition.