publié le 12/09/2017 à 11:27

Sur le Tour de France, il y a le départ fictif, puis le départ réel. Au Paris Saint-Germain, il y a la reprise du championnat, puis le début de la Ligue des champions. Mardi 12 septembre (20h45), le club de la capitale se rend à Glasgow (Écosse) pour disputer face au Celtic Football Club la première journée de la Ligue des champions. Cette rencontre marque le lancement de la campagne européenne des Parisiens, dont l'objectif numéro un demeure la victoire finale.



Même si les choses sérieuses se présentent surtout en février, ces matches de poule ne peuvent être négligés. C'est d'autant plus vrai cette saison pour le PSG car, privé par l'AS Monaco de son statut de tête de série, il se retrouve dans le groupe B du Bayern Munich (qui affronte Anderlecht dans le même temps). Il faudra pourtant aller chercher la première place pour espérer se retrouver en bonne posture lors des huitièmes de finale et éviter les grosses écuries qui termineront en tête de leur groupe.

Tous les titulaires sont là

Se faciliter la tâche passe par un succès convaincant dans le mythique et bouillant Celtic Park. L'entraîneur Unai Emery va pouvoir aligner ce qui semble constituer son équipe type et notamment l'impressionnant trident offensif formé par Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar. Les trois stars ont largement fait le show en amont de ce rendez-vous, à Metz (1-5).

Dans le groupe retenu pour le déplacement, outre Hatem Ben Arfa placardisé avec la réserve, manquent à l'appel Javier Pastore et Angel Di Maria, tous deux sur le flanc pour cause de blessure. Du côté du Celtic, le coach Brendan Rodgers est contraint de composer sans Moussa Dembele, son avant-centre vedette auteur de 32 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Pour Paris, les voyants sont donc au vert.



Les équipes probables

Celtic FC : Gordon - Lustig, Bitton, Simunovic, Tierney - Roberts, Brown (cap), Rogic, Ntcham, Sinclair - Griffiths.

Paris Saint-Germain : Areola - Alves, Marquinhos, Silva (cap), Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar.