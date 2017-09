publié le 12/09/2017 à 08:36

"Les forains seront en première ligne". Marcel Campion, connu notamment pour être en charge de la grande roue de la Concorde, à Paris, a appelé les forains à rejoindre la manifestation de ce mardi 12 septembre, contre la réforme du Code du travail. Dans un communiqué, il est annoncé que les "forains bloquent Paris, Lyon, Marseille et Le Havre".



Dans le viseur de la profession et du "roi des forains", non pas le projet de réforme du gouvernement Macron dans son ensemble, mais une ordonnance datant du 19 avril. Le texte impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation.

"C'est la mort de notre métier. C'est la fin d'une tradition foraine où les forains reviennent au même endroit chaque année", avait réagi lundi 11 septembre Marcel Campion à l'AFP. Plusieurs kilomètres de bouchons sont à prévoir en région parisienne notamment.



Circulation difficile à Paris

Ainsi, ce mardi matin, plusieurs dizaines de camions de forains perturbaient déjà la circulation parisienne, répondant à l'appel de Marcel Campion. Peu avant 07H00, les forains ont brièvement bloqué la place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, avec leurs camions placés en travers des artères adjacentes, avant de tourner autour de la place et de l'Arc de Triomphe, dans un concert de klaxons, a constaté un journaliste de l'AFP.



La circulation était toutefois possible sur la partie extérieure de la place de l'Etoile. "On bloque le périph', ici (place de l'Etoile), tout Paris, et dans d'autres villes de France. Il y a 400 camions qui arrivent en opération escargot", a affirmé à l'AFP un manifestant, qui n'a pas souhaité donner son identité. "Peut-être qu'ils vont enfin nous entendre. On est déterminés, on n'a rien a perdre, c'est ça ou on crève. On ne demande pas de subventions, on veut juste bosser", a ajouté ce forain d'Ile-de-France, portant un t-shirt "Sauvez nos fêtes. 35.000 familles, 200.000 emplois en danger".



Sur Twitter, la préfecture de Police de Paris à appelé les automobilistes à éviter l'axe Place de l'Étoile / Place de la Concorde.



#manifestation #circulation Automobilistes, évitez l'axe Place de l'Etoile / Place de la Concorde — Préfecture de police (@prefpolice) 12 septembre 2017

Opérations escargot

Les opérations escargot des forains perturbent fortement la circulation en Île-de-France. Le périphérique parisien est notamment bloqué à plusieurs endroits, l'accès par la porte de Bercy est fermé. Les autoroutes A4 et A6 connaissent également un fort ralentissement.



L'autoroute A13 est elle aussi perturbée en direction de Paris et aux alentours de Rouen. Sur certains camions participant à l'opération escargot, on peut lire "forains en colère".

#manifestation #circulation ralentie en plusieurs points du périphérique parisien — Préfecture de police (@prefpolice) 12 septembre 2017

¿¿ Opération escargot des #forains sur francilienne extérieure entre Corbeil et Tigery. Circulat° très compliquée en amont. #idf pic.twitter.com/uCc313t1F1 — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) 12 septembre 2017