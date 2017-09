et AFP

publié le 12/09/2017 à 00:48

Le diesel est dans le viseur du gouvernement. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi 11 septembre que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) allait augmenter de 2,6 centimes par litre de gazole "chaque année pendant quatre ans".



"Personne ne peut plus comprendre aujourd'hui que la fiscalité du diesel et de l'essence ne soit pas la même", a assuré le ministre dans un entretien aux Échos publié lundi sur le site internet du quotidien. "La convergence représentera une hausse du tarif de la TICPE de 2,6 centimes par litre chaque année, pendant quatre ans, en plus de la hausse de la composante carbone de la taxe", ajoute-t-il, sans chiffrer le gain attendu pour le budget de l'État.

Pas de hausse fiscale pour les taxis et routiers

Bruno Le Maire, qui présentera le projet de loi de finances pour 2018 le 27 septembre, précise que "les transporteurs routiers, les agriculteurs, les pêcheurs et les chauffeurs de taxis ne subiront aucune hausse de leur charge fiscale".

Dans les stations-service, le litre de diesel était vendu en moyenne 1,2154 euro la semaine dernière, contre 1,3739 euro pour le litre d'essence sans plomb SP95, soit un écart de plus de 15 centimes, selon les chiffres publiés lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire.