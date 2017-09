publié le 12/09/2017 à 08:05

Premier grand test social pour Emmanuel Macron. Les Français sont appelés, mardi 12 septembre, à descendre dans les rues pour manifester contre la réforme du Code du Travail. La CGT, en première ligne sur ce front, s'attend à plus de 180 manifestations sur tout le territoire et a recensé 4.000 appels à la grève. Des perturbations sont principalement à prévoir dans les trains de région parisienne (RER A et B).



Cette mobilisation sociale met aussi en exergue la dispersion chez les syndicats. Du côté de FO, de nombreux militants de la base sont en colère contre le secrétaire général Jean-Claude Mailly qui ne se joint pas à la contestation. Les directions de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC et de l'Unsa passent aussi leur tour.



Pendant le déplacement du chef de l'État à Saint-Martin, des politiques de l'opposition sont attendus pour gonfler les rangs des défilés, à Paris et en région. Jean-Luc Mélenchon doit battre le pavé à Marseille contre ce qu'il qualifie de "coup d'État social". À Paris, Benoît Hamon, Olivier Besancenot (NPA) ou encore Pierre Laurent (PCF) seront présents dans le cortège, qui doit partir à 14H00 de Bastille pour se diriger vers Place d'Italie.

Suivez l'évolution de la situation :

8h50 - Des lycées font l'objet de blocages, à Paris mais aussi en province.

Blocus du lycée Claude Monet (Paris 13) #Greve12Septembre Blocus pic.twitter.com/JmddQiEjxP — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 12 septembre 2017

8h45 - "Il va y avoir du monde", a assuré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. "Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. (...) C'est un vrai enjeu, je crois que la mobilisation était nécessaire, il y a une vraie remise en cause du droit du travail", a-t-il déclaré sur France 2.



8h42 - À Paris, les conditions de circulation ne s'améliorent pas. Des auditeurs de RTL nous signalent d'importants ralentissements sur le périphérique, en particulier vers la porte d'Orléans, au sud de la capitale.



8h40 - La circulation devient difficile sur le réseau autoroutier autour de Lille. On recense un point noir sur l'A1 dans le sens Paris-Lille, l'autoroute est fermée au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban depuis 8h environ. Dans l'autre sens, il y a jusqu'à 20km de bouchons à cause d'opérations escargots. Cela provoque des répercussions en série, notamment sur l'A21 entre Lens et Valenciennes, l'A25 depuis Dunkerque ou vers la frontière belge.



8h21 - Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, refuse de donner "les bons ou mauvais points" aux syndicats, tout en soulignant que certains d'entre eux ont choisi de ne pas battre le pavé. "Ce que je note c'est qu'ils ont décidé de ne pas descendre dans la rue parce que ce n'était pas le coup d'État social dénoncé par certains", a-t-il déclaré sur RTL.



8h15 - "Le mouvement social est aussi un test pour la CGT", analyse sur RTL Alba Ventura dont l'édito est à retrouver en intégralité ici.



8h05 - La SNCF annonce un trafic conforme aux prévisions, avec 50 à 80% des trains assurés sur les lignes de banlieue parisienne. Rien n'est à signaler sur les lignes TGV. Côté RATP, la circulation est également "conforme aux prévisions". Retrouvez sur ce lien le détail des prévisions.



8h00 - La préfecture de police de Paris invite les automobilistes à éviter l'axe Place de l'Etoile / Place de la Concorde. Plusieurs dizaines de forains y manifestent avec leurs camions, en réponse à l'appel de Marcel Campion, connu pour exploiter notamment la grande roue de la place de la Concorde à Paris. Peu avant 7 heures, les forains ont brièvement bloqué la place de l'Étoile, en haut des Champs-Elysées, en mettant leurs camions en travers des artères qui permettent d'y accéder.