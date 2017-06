Le bac 2017 démarre pour près de 720.000 candidats

publié le 15/06/2017 à 07:28

Le marathon du baccalauréat 2017 a démarré. Près de 720.000 candidats ont franchi les portes des centres d'examen pour tenter de décrocher ce diplôme. "Depuis plus d'un an, les services du ministère sont mobilisés pour assurer l'accueil des candidats et la correction des épreuves", a souligné lors d'une conférence de presse Florence Robine, la directrice de l'enseignement scolaire.





Cette année 718.890 candidats, de 13 à 74 ans, vont plancher jusqu'au 22 juin pour les épreuves écrites dans plus de 4.400 centres d'examen en France. Comme chaque année, l'épreuve de philosophie a ouvert le bal, dès 8h00, pour les candidats en filières générale et technologique.



Sont également sur le pont 170.000 examinateurs et correcteurs, qui veilleront au bon déroulement de l'examen et à la correction de quatre millions de copies.



Les élèves de terminale professionnelle (28% des candidats) ont démarré par le français. Les bacs pro de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, ont déjà démarré mercredi 14 mai.





La préparation du bac, créé sous Napoléon en 1809, démarre des mois à l'avance, avec la réunion de commissions de professeurs pour réfléchir aux sujets, dont 2.900 au total seront élaborés au fil des mois. Les premiers candidats à passer l'examen ont été ceux de Pondichéry, ancien comptoir français du sud de l'Inde, fin avril. Les derniers seront les élèves d'Amérique du Sud qui le passeront fin novembre.