publié le 11/06/2017 à 09:55

Le baccalauréat 2017 débute le 15 juin prochain avec la traditionnelle épreuve de philosophie. 700.000 candidats toutes filières confondues, des millions de copies, des milliers de sujets, des dizaines de milliers de correcteurs... "Le baccalauréat est un miracle annuel auquel plus personne ne prête attention", estime Philippe Tournier, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement. Ce dernier note également que le faible taux d'erreur "prouve que l'Éducation nationale est plus performante qu'on ne le dit souvent". Élaborer les sujets, les vérifier, établir la logique de distribution, affecter les candidats aux différents jurys... Tout cela prend du temps. "C'est quelque chose qui commence dès la rentrée", explique Philippe Tournier.



À cause des épreuves organisées au mois de juin, l'année scolaire est amputée d'un mois, ce qui n'est pas sans conséquences. "Un élève de lycée perd un trimestre pendant sa scolarité" entre la seconde et la terminale, souligne Philippe Tournier. "On a calculé que ça représentait entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de cours perdus, du fait de l'organisation du baccalauréat".

Modifier la date des épreuves pourrait résoudre ce problème, mais toutes les tentatives ont échoué "pour des raisons logistiques et financières à cause du gigantisme de l'entreprise", précise-t-il. Le système actuel reste, en fait, le plus simple à mettre en place. De plus, d'année en année, l'examen ne cesse de prendre de l'ampleur. "Il y a pratiquement deux fois plus d'épreuves aujourd'hui que dans les années 1970". "Tous les ans, ont ajoute quelque chose, on n'enlève jamais rien", souligne Philippe Tournier.