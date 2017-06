publié le 08/06/2017 à 17:01

Le stress, c'est un peu le passage obligé de bon nombre d'étudiants plongés dans leurs révisions. Les lycéens qui passent le bac cette année débuteront les épreuves le 15 juin par la philosophie et le stress, une nouvelle fois, devrait être au rendez-vous. Mais le stress n'est pas une mauvaise chose. Il montre que vous êtes conscient des enjeux de l'examen. Attention toutefois à ne pas se laisser submerger par ce dernier. Pour éviter cela, il suffit de quelques astuces pour mieux le contrôler.



Premièrement, il faut prêter attention à sa condition physique et à son sommeil. Difficile d'être dans les conditions optimales pour passer son examen si l'on est exténué. On oublie donc les révisions tardives, voire en pleine nuit. Toujours concernant les révisions, il faut éviter les révisions de dernières minutes qui ne sont pas bénéfiques et qui installent un climat d'urgence, propice au stress.



S'aérer et faire de l'exercice restent de bons moyens pour diminuer le stress. Une bonne préparation matérielle permet d'arriver plus serein à l'épreuve et donc d'éviter la tension. Stylos fonctionnels, calculatrice, convocation à l'épreuve, carte d'identité... Il ne faut rien négliger et s'assurer d'arriver le Jour J avec tout ce qu'il faut. Autre astuce pour éviter le stress : aller repérer les lieux où se dérouleront les épreuves, s'il ne s'agit pas de votre établissement scolaire habituel. Être familier des lieux permet d'aborder les épreuves plus paisiblement.

