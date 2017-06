publié le 14/06/2017 à 11:24

Les épreuves du baccalauréat 2017 démarrent ce jeudi 15 juin à 8h avec la philosophie, pour les filières générales et technologiques. 720.000 candidats vont plancher pendant une semaine dans les 4.400 centres d'examen en France sur les épreuves écrites pour valider le diplôme de fin de scolarité. Les résultats seront annoncés le 5 juillet pour les académies de la métropole. Le rattrapage se déroulera dans la foulée pour ceux dont les notes sont comprises entre 8 et moins de 10.



Voici quelques conseils pour aborder sereinement ce marathon d'épreuves et concentrer son énergie sur les examens : les documents officiels à fournir, le matériel nécessaire et les petites idées pour éviter la fringale. À la veille des épreuves et avec le stress grandissant, pas la peine de tout réviser. S'aérer l'esprit, regarder un ou deux épisodes d'une série permet de faire le vide avant de se plonger dans les épreuves.

Les documents à ne pas oublier

Pour participer aux épreuves, les candidats doivent se présenter avec leur convocation du ministère de l'Éducation nationale, distribuée en classe au cours de l'année. Un document précieux donc, qui sera aussi réclamé afin de consulter les résultats. Les bacheliers doivent également présenter un document d'identité avant chaque épreuve. La carte nationale d'identité, le passeport et le permis de conduire sont autorisés.

Que se passe-t-il si ce document d'identité est perdu ? Il suffit de se rendre à un commissariat de police et de faire une déclaration de perte ou de vol. À l'examen, un récépissé de cette déclaration sera alors demandé, ainsi qu'un autre document officiel pouvant prouver l'identité du candidat (avec photo), comme la Carte Vitale. Ces mesures strictes visent à éviter les usurpations d'identité.

Le matériel à ne pas oublier

Pour aborder les épreuves sereinement, mieux vaut avoir préparer soigneusement ses affaires. Un oubli peut être une source de stress inutile. Le matériel nécessaire tient largement dans une trousse : des crayons, des stylos de rechange en cas de panne, un surligneur, une calculatrice (si l'épreuve l'autorise), une règle. Les téléphones portables sont interdits sur les tables et obligatoirement éteints et remisés au fond du sac. Des détecteurs de portables peuvent être installés dans des salles d'examen, selon un mode aléatoire et confidentiel. Pour surveiller l'heure, rien de mieux qu'une montre, non connectée évidemment. La plupart des salles d'examen sont quand même équipées d'une horloge.

En cas de petite faim

Difficile d'avaler quelque chose au petit déjeuner le matin d'un examen. Trop de stress. Le petit creux va alors rapidement se faire sentir au cours de la session. Pour y remédier, un encas peut redonner un coup de boost : barre de céréales, fruits (bananes, amandes, fruits secs,...), compote. Une bouteille d'eau aussi pour se désaltérer.