REPLAY - ÉDITO - À quelques jours du 25 décembre, le journaliste vous souhaite non pas de joyeuses fêtes mais "un joyeux Noël".

par Pascal Praud publié le 23/12/2016 à 12:00

"L'esprit de Noël nécessite une certaine amnésie, à moins qu'il ne faille être aveugle, égoïste, stupide, optimiste, cynique, auto-centré ou encore avoir la foi en Jésus Christ, croire malgré tout", lance Pascal Praud à deux jours du 25 décembre. Le journaliste avoue "remplir une de ces conditions, peut-être même plusieurs".



"Je suis noëlophile", s'exclame-t-il avant d'invoquer "l'esprit de Noël malgré tout. Malgré Alep, malgré Berlin, malgré Twitter, les particules fines, Unai Emery, la farine de Valls et la séparation des Fréro Delavega."



Puis il conclut : "Esprit de Noël entre mélancolie et mélancolie. Ouvrez les cadeaux, déballez les souvenirs, nos albums photos sont des cimetières, les enfants ne sont plus des enfants, la messe de minuit est à 20 heures... Qu'importe, je ne vous dis pas joyeuses fêtes, je vous dis joyeux Noël !"