ÉDITO - Le journaliste revient ce jeudi 22 décembre matin sur le non-cumul des mandats pour les parlementaires.

par Pascal Praud publié le 22/12/2016 à 14:23

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Certains parlementaires du parti Les Républicains ne souhaitent pas voir appliquer la réforme du non-cumul des mandats. Mais est-ce que François Fillon, candidat de la droite pour l'élection présidentielle 2017, les écoutera ? "Je dis oui au cumul des mandats, mais non au cumul des rémunérations !", s'exclame Pascal Praud qui parie alors que les candidats pour être député-maire se feront plus rares.



Le journaliste rappelle qu'à partir de juillet 2017 ce ne sera plus possible, "alors pourquoi cette fronde ?", s'interroge-t-il. "Pour des raisons de manque à gagner", répond-il. "Certains élus diviseront leur rémunération. Sur le fond du dossier, si vous êtes maire de Lyon ou Nantes, que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous délaissez forcément un des deux mandats, forcément vous déléguez, forcément vous ne faites pas le travail pour lequel on vous a élu", explique Pascal Praud.



Il y voit alors une tentative de "préservation de petits intérêts personnels mercantiles et il est clair que François Fillon ne peut pas céder sur ce point, sauf à déclarer le retour des privilèges, et ce ne serait pas la meilleure façon de commencer son mandat s'il est élu président de la République", conclut Pascal Praud.