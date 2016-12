Entre les impatients qui ont l'habitude d'ouvrir les cadeaux le 24 et ceux qui attendent le lendemain, la question est lancée.

La tradition autour de Noël reste très présente en France. Selon un sondage Ipsos réalisé en 2012, 84% des Français préfèrent passer Noël en famille. La même étude révèle également que la majorité des Français (67%) trouve cette période de l'année conviviale et agréable. Mais une question est capable de diviser le pays en deux : doit-on ouvrir les cadeaux le 24 décembre au soir ou le 25 décembre dans la matinée ?



Aussitôt abordé, le sujet divise et le débat fait rage au sein des familles, au travail et à l'école. Et vous, à quel moment préférez-vous ouvrir les cadeaux de Noël ?

Les inconditionnels du 24 au soir

INCONVÉNIENTS : Si vos enfants croient au Père Noël, il risque d'être compliqué de leur expliquer pourquoi il a déposé les cadeaux avant même que tout le monde dorme. Vous pouvez toujours leur faire croire qu'il est venu en avance, mais c'est une stratégie risquée...



AVANTAGES : Si vous n'avez pas d'enfants en bas âge ou que vous avez délibérément choisi de leur dire que le Père Noël n'existe pas, le 24 au soir est une option convaincante. On ouvre les cadeaux entre la bûche et le trou normand, quand la fatigue et le vin sont déjà montés à la tête. Résultat : moins de scrupules à dire à votre belle-soeur que la panoplie d'épluche-légumes, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Et puis vous vous féliciterez probablement dès le lendemain, quand vous vous réveillerez d'une belle grasse matinée à midi alors que vos collègues de travail sont déjà dans les cartons de poupées depuis 8 heures...

Les patients, qui attendent le 25 au matin

INCONVÉNIENTS : Pas de grasse matinée pour vous. Pour peut que le réveillon ait été très long la veille, ou que vos enfants impatients aient eu du mal à s'endormir, vous allez devoir passer la journée avec les yeux lourds et le cerveau embué. Ce qui n'est pas forcément le meilleur des calculs, quand il s'agit d'aider vos enfants à construire leur château fort Playmobil en 103 étapes...



AVANTAGES : Les yeux pétillants de vos enfants lorsqu'ils descendent quatre à quatre les marches pour se précipiter vers les cadeaux. Et puis les cadeaux le matin, cela signifie que vous disposez de bien plus de temps pour les cacher, alors que toute la maison est encore endormie. Autre argument convaincant : ouvrir les cadeaux le 24, ça "casse" l'excitation. Dormir avant de pouvoir jouer, quel supplice ! Et puis les photos des enfants surexcités en pyjama devant le sapin, c'est un peu pour ça que l'on accepte de supporter l'hiver...