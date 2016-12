REPLAY - ÉDITO - La comédienne Michèle Morgan s'est éteinte à l'âge de 96 ans. À l'instar de toute la France, le journaliste lui rend hommage.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 11:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"C'est la réplique la plus célèbre du cinéma français : 'T'as de beaux yeux, tu sais...'", lance Pascal Praud, au lendemain de la disparition de Michèle Morgan. "Jean Gabin regarde cette couleur saphir que le public découvre en noir et blanc", poursuit-il.



"Nous sommes en 1938. Michèle Morgan a 18 ans, elle incarne une beauté qui nous semble d'autrefois : distinguée et glacée comme une photographie de la maison Harcourt", ajoute le journaliste. "C'est un mélange de chic, de retenue et d'élégance à la française, façon avant-guerre", analyse-t-il.



"Michèle Morgan n'était pas la Kim Kardashian de nos arrière-grands-mères", avertit Pascal Praud. "Autre époque, celle de stars discrètes, lointaines. Morgan a donné son talent au cinéma, elle a fui les engagements à la mode, elle n'a jamais utilisé son image pour autre chose que défendre son art", insiste-t-il.



"Hollywood l'a snobée, Brigitte Bardot l'a démodée, le cinéma l'a oubliée, et la télévision ignore ses films", constate le journaliste. "Michèle Morgan s'est éteinte, mais aucune chaîne n'a diffusé mardi (20 décembre) soir Quai des brumes (le film de Marcel Carné, Ndlr). Le temps est assassin", conclut le journaliste sur une note d'amertume.