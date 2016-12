Au milieu de l'océan ou à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, certains citoyens s'apprêtent à fêter Noël dans des lieux plus qu'insolites.

Crédit : Capture d'écran YouTube Thomas Pesquet, l'astronaute français à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 15:36

Skippers du Vendée Globe, spationautes de l'ISS... Certains citoyens français et même du monde s'apprêtent à passer les fêtes de Noël dans des lieux plus qu'insolites. Pour Thomas Pesquet, le Français arrivé à bord de la Station spatiale internationale le 17 novembre, Noël se fera donc dans l'espace, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes.



Et c'est au Français qu'est revenue la tâche de confectionner le repas, comme il l'explique dans son message vidéo pour Noël. "À bord de la Station spatiale, on a évidemment un dîner qu'on va partager tous ensemble, raconte Thomas Pesquet, j'ai essayé d'amener pour mes collègues de la nourriture française". Tout a en effet été prévu à l'avance. L'astronaute a emporté dans ses valises plusieurs plats traditionnels mijotés par les plus grands chefs cuisiniers comme Thierry Marx. Langue de bœuf en entrée, poulet au vin jaune et aux morilles en plat de résistance et pain d'épice aux pommes pour le dessert...

Des mets qui ne sont pas sans rappeler au spationaute français ses souvenirs d'enfance : "Ça me permettra d'être en pensée avec ma famille à défaut d'être présent lors de la réunion de famille", a-t-il confié devant la caméra. Il en a également profité pour véhiculer un message de paix et de fraternité, soulignant que, vu d'en faut, les frontières entre les peuples n'existent pas : "Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la terre défilée sous nos pieds, on ne voit pas les frontières, tout le monde à l'air d'être unis".

> Le message de Noël de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale

Noël au milieu de l'océan pour les skippers du Vendée Globe

Si la plupart des gens s'apprêtent à célébrer Noël en famille autour d'une table bien stable, pour d'autres ça va être nettement plus mouvementé. Les skippers du Vendée Globe vont en effet le fêter en solitaire, naturellement, au beau milieu de l'océan, par des creux de plusieurs mètres. "C'est une journée un peu particulière, je vais contacter la terre, la famille, voir si tout se passe bien", a glissé le Français Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII), leader de la prestigieuse course en solitaire et père de deux enfants de 9 et 4 ans.



"Cela va être un peu difficile", a reconnu le Néo-Zélandais Conrad Colman (100% Natural Energy). "Le grand public pense que les navigateurs en solitaire sont là parce qu'ils sont incapables de gérer les rapports humains. Mais je suis quelqu'un de très sociable !", a-t-il voulu préciser.



Le Français Louis Burton (Bureau Vallée), lui, est partagé: "J'adore ce moment quand je suis à terre, donc la vue du calendrier me met naturellement dans un état d'esprit joyeux (...) Mais d'un autre côté, quand je réfléchis, je réalise que si j'aime Noël, c'est parce qu'il y a la famille, les amis, l'ambiance... donc à ce moment-là, je déprime !", a-t-il confié.