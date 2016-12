Les principales difficultés de circulation à l'occasion de Noël sont attendues dans le sens des départs les 23 et 24 décembre.

Crédit : CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA Bison Futé a classé "orange" les journées des 23 et 24 décembres dans le sens des départs (illustrations).

par Geoffroy Lang , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 10:22

Il y aura du monde sur la route à l'occasion du weekend de Noël, mais les prévisions de Bison Futé ne sont cependant pas catastrophiques. Les principales difficultés de circulation à venir sont attendues vendredi 23 et samedi 24 décembres, journées classées orange par Bison futé, au niveau national et dans le sens des départs.



En Île-de-France, la journée du 22 décembre est également orange pour les départs, ainsi que celle du lundi 26 décembre pour les retours. Dans le sens des départs, Bison futé recommande "d'éviter de quitter Paris après 11 heures et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures" les jeudi 22 décembre et vendredi 23 décembre.



Samedi 24 décembre, la majorité des difficultés de circulation vont se concentrer en région Rhône-Alpes, classée rouge ce jour. Il vaut mieux "éviter de quitter une grande métropole entre 11 heures et 16 heures", conseille ainsi Bison Futé. Enfin, le lundi 26 décembre, il faut "éviter de quitter Paris entre 11 heures et 15 heures". Dans le sens des retours, Bison futé préconise "un retour sur Paris avant 15 heures ou après 20 heures" le 26 décembre.