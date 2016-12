LE CHIFFRE DU JOUR - Selon un sondage Accenture, les Français ont l'intention de dépenser au moins autant d'argent qu'en 2015 pour leurs achats de Noël.

Chaque français va dépenser 607 euros pour Noël

par Essia Lakhoua , Sabrina Alili publié le 23/12/2016 à 12:41

Malgré la crise économique, les Français ont décidé de se faire plaisir pour les fêtes. Selon une étude réalisée par le cabinet Accenture sur 1.000 individus, les Français vont dépenser en moyenne 607 euros pour Noël. Une somme qu'ils partagent entre les cadeaux (52%) et les achats alimentaires (48%). 40% des sondés prévoient même d'augmenter leur dépenses par rapport à l'année 2015.



Selon Accenture, les consommateurs Français en veulent plus pour leur argent. 62% d'entre eux feront leurs achats dans des magasins et des sites internet différents au lieu de tout acheter au même endroit. L'objectif étant d'acheter leurs cadeaux au prix le plus bas.



41% des personnes sondées prévoient de faire la majorité de leurs achats de manière traditionnelle dans les magasins et 36% d'entre elles achèteront leurs cadeaux de Noël sur des sites d'achat en ligne.