CONFIDENTIELS RTL - François Fillon, Emmanuel Macron, Manuel Valls ou encore Vincent Peillon. Les vacances des candidat à la présidentielle risquent d'être assez courtes cette année.

23/12/2016

Les vacances vont être courtes cette année pour nos politiques qui préparent déjà la rentrée. À commencer par François Fillon qui va prendre quelques jours de vraies vacances dans les Alpes, mais quelques jours seulement. Il faut dire qu’il doit reprendre sur les chapeaux de roue dès les derniers jours de décembre et que son programme du mois de janvier est chargé : un voyage à Las Vegas au CES, le conseil national du parti le 14 janvier, un voyage à Berlin le 23.



Une petite info au passage, il se murmure que François Fillon prépare un grand meeting en région parisienne pour le 29 janvier, soit le jour du second tour de la primaire de la gauche. C’est plutôt culotté, ça peut surprendre. En tout cas, si ça se confirme, le message envoyé sera clair : qu’importe le vainqueur à gauche, le candidat de la droite trace sa route et n’a pas l’intention de se laisser intimider.

Noël en famille pour Emmanuel Macron

Même punition pour Emmanuel Macron qui ne va couper que quelques jours. Il passera Noël chez lui en famille au Touquet, mais il reprend le 29 décembre. Il sera dès le lendemain, vendredi 30, sur le terrain. Un déplacement pour parler "solidarité".

Des fêtes à Paris pour François Hollande

Le président de la République ne coupe pas complètement, il reste à Paris pour les fêtes selon l’Élysée, mais il aura un "agenda allégé la semaine prochaine". Un déplacement sur la thématique de l’emploi est envisagé pour lundi 26 décembre avant de prononcer les derniers vœux aux Français de son quinquennat. Peut-être un autre sur le thème de la sécurité, le 31, en compagnie du nouveau ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux. Comme un certain François Fillon qui sera auprès des "Français qui travaillent" le soir de la Saint Sylvestre..

Vincent Peillon a du pain sur la planche

Pour les candidats à la primaire de la gauche, la trêve sera la plus courte et surtout pour ceux qui vont devoir sérieusement travailler leurs programmes. C’est particulièrement le cas des deux derniers candidats déclarés qui doivent les présenter à la rentrée : Manuel Valls et Vincent Peillon. C’est ce dernier qui s’est le moins dévoilé pour le moment. Il devrait reposer sur deux axes : l'économie et la méthode de gouvernement, selon son credo : "Je ne crois pas qu’on puisse gouverner qu’avec le PS." Son idée : faire le lien entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. "Quand on dit du mal de Macron on dit du mal des 15-20% de Français qui veulent voter pour lui. Il n’y a qu’une gauche aigrie pour se couper de lui", confie-t-il en privé.



Comme les autres, il va devoir préparer le premier débat qui aura lieu le 12 janvier sur RTL et TF1. Et le défi est de taille pour le professeur de philosophie. L’un de ses amis politiques lui a fait passer une note d’un communicant. "J’ai peur que ce système que je maîtrise mal m’amène à ne pas être ce que je suis".