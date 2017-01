REPLAY - Trois mois après les faits, 17 personnes ont été interpellées lundi 9 janvier, notamment dans les milieux du grand banditisme.

par Jérôme Chapuis publié le 10/01/2017 à 07:39

L'enquête sur le braquage spectaculaire de Kim Kardashian progresse. Des braqueurs armés s'étaient introduits le 3 octobre denier dans l'hôtel parisien où séjournait la star américaine avant de repartir avec un butin estimé à 9 millions d'euros. Il s'agit du plus important vol de bijoux commis par un particulier en France depuis plus de 20 ans. Après des mois d'enquête, 17 personnes ont été interpellées à Paris, dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, dans les Alpes-Maritimes et le Gard.



Des personnes "quasiment toutes connues pour grand banditisme", explique une source policière, qui précise que figurent parmi elles trois femmes, dont l'une, 65 ans, a été arrêtée à Saint-Jean-des-Pins, dans le Gard. Selon une source policière, le chauffeur de la star, employé d'une société de transport, fait également partie des gardés à vue. Il aurait ainsi pu indiquer que le garde du corps s'était absenté et renseigner ses acolytes sur les lieux, a précisé cette source.

- Barack Obama qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, 70 ans, a choisi la ville de Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis. Accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden, il s'exprimera depuis le "McCormick Place", au cœur de cette grande ville de l'Illinois.



- États-Unis : Donald Trump a nommé lundi 9 janvier son gendre, Jared Kushner, mari de sa fille Ivanka, haut conseiller à la Maison-Blanche, a indiqué son équipe de transition dans un communiqué. Jared Kushner, qui a renoncé à tout salaire pour la durée de ce poste, "a incroyablement réussi, en affaires comme en politique", selon le futur président américain, cité dans ce communiqué.



- Île-de-France : Le procès verbal de stationnement à 17 euros ne serait pas assez dissuasif. En témoignent les 90% d'automobilistes qui ne les payent pas. Les PV vont donc augmenter drastiquement d'ici cinq ans pour atteindre jusqu'à 100 euros. Une hausse qui devrait rapporter près de 300 millions d'euros à la ville de Paris.



- Les actionnaires du groupe CAC40 ont vécu une année 2016 fastueuse, empochant au total près de 56 milliards d'euros. Un montant qui se rapproche des sommes perçues et 2007, avant la crise financière.



- L'Euro de Football a généré 1,22 milliard d'euros de retombées économiques pour la France, selon une étude révélée mardi 10 janvier par le ministère des Sports.