Les enquêteurs suspectent le chauffeur de la célébrité d'avoir renseigné les braqueurs pour qu'ils puissent opérer plus facilement.

L'affaire pourrait être rebaptisée "Les vieux briscards, la starlette et le chauffeur de maître". Il s'avère en effet que le chauffeur de Kim Kardashian figure parmi les dix-sept personnes interpellées lundi 9 janvier dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la célébrité, survenu trois mois auparavant. En garde à vue, celui qui serait le dernier homme à avoir conduit la vedette de téléréalité est soupçonné d'avoir renseigné les malfrats.



Le chauffeur semble être un élément important du puzzle pour ce braquage qui semblait si bien monté et si bien renseigné. Car l'agression avait eu lieu au moment le plus opportun. Dans la nuit du 3 octobre dernier, les malfrats déguisés en policiers s'étaient introduits dans les quartiers de l'épouse de Kanye West, alors que son garde du corps s'était absenté pour accompagner sa sœur en boîte de nuit. Ce n'était peut-être pas un hasard.

Des braqueurs bien connus dans le milieu

Le chauffeur pourrait donc bien avoir donné cette information cruciale à cette équipe de braqueurs qui surprennent par leur âge. Certains sont sexagénaires, l'un d'eux est même septuagénaire, et ils semblent former une belle équipe d'anciens qui donne l'impression de répondre aux codes du grand banditisme. Avec "Omar le vieux" ou "Mimi la boule", les surnoms de certains suspects, on est quasiment dans le film de genre.



Le plus vieux, âgé de 72 ans, est connu pour trafic de fausse monnaie. Un autre suspect, 64 ans, constitue une figure respectée et redoutée au sein de la communauté des gens du voyage. Quant aux autres, pour beaucoup, ils ont un profil de voyous chevronnés. Ils ont pourtant fait une erreur de débutant : laisser des traces derrière eux. De l'ADN a notamment été retrouvé sur le ruban qui a servi à attacher Kim Kardashian.



Depuis leur interpellation, les suspects ne parlent pas. Là encore, pas de surprise : c'est la loi du genre dans ce milieu. Le silence avant tout. Les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB), de la police judiciaire parisienne n'en attendaient pas moins de ces vieilles connaissances.