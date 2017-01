INFO RTL - Trois mois après le braquage, la police a procédé à un vaste coup de filet.

09/01/2017

Trois mois après le braquage de Kim Kardashian, l’enquête est sur le point d'aboutir. Une quinzaine d’interpellations a eu lieu très tôt ce lundi 9 janvier, en France : au Raincy (Seine-Saint-Denis), Vincennes, Rouen (Seine-Maritime), Grasse (Alpes-Maritimes). À 6 heures, précisément, les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme, appuyés par la Brigade de répression et d'intervention (BRI), ont lancé cette opération très délicate. Une quinzaine de personnes ont donc été arrêtées, notamment les auteurs directs présumés de l’attaque.



Le 3 octobre en pleine nuit, cinq hommes armés entraient dans l’hôtel particulier du VIIIe arrondissement de Paris, où dormait la starlette américaine. Après l’avoir menacée et ligotée, les auteurs du braquage, déguisés en policiers, repartaient à pied et à vélo avec un butin énorme de 9 millions d’euros de bijoux et notamment sa bague de fiançailles à 4 millions d’euros.