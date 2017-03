publié le 18/03/2017 à 12:15

Il doit tenir un meeting à Toulouse dans l'après-midi, ce samedi 18 mars. Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle, s'est retrouvé bloqué, à l'instar de milliers de passagers, à l'aéroport d'Orly après l'attaque perpétrée contre des militaires par un homme "connu des services de police et de renseignement". À 9h16, soit un peu plus de 45 minutes après que le forcené a été abattu à Orly-Sud, le candidat déplorait l'absence d'information à Orly-Ouest, où il est actuellement confiné.



"À Orly-Ouest, aucun personnel de sécurité, aucun agent, passagers livrés à eux-mêmes. Aucune information", a-t-il tweeté. Avant d'ajouter dans un nouveau tweet : "Plus que jamais besoin de maintenir l'état d'urgence et de renforcer les effectifs de sécurité". Interrogé par la suite sur BFMTV, le candidat Debout la France a salué l'exemplarité des forces Sentinelle, tout en assurant qu'elles étaient "à bout de souffle". "On ne pourra pas continuer à protéger les lieux publics, s'il n'y a pas de renforcement des forces armées."

