publié le 18/03/2017 à 13:06

Vers 8h30, samedi 18 mars, un homme a tenté de dérober l'arme à feu d'une militaire, dans l'aéroport d'Orly, provoquant la fermeture totale des deux terminaux et l'interruption des vols. Avant de se rendre dans l'aérogare d'Orly, l'homme de 39 ans avait déjà été interpellé par les services de l'ordre. Vers 7h, une patrouille de police de Stains (Seine-Saint-Denis) a effectué un contrôle d'identité dans la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Le contrôle tourne mal : après avoir montré ses papiers, l'homme tire et blesse une policière avec un pistolet à grenaille. Blessée à la tête, la policière est actuellement soignée à l'hôpital de Laboisière, à Paris. Le tireur prend ensuite la fuite à bord d'une Clio, qu'il abandonne dans le Val-de-Marne. Il s'empare d'un autre véhicule, retrouvé dans le parking de l'aéroport d'Orly.



Le forcené se rend à l'aérogare d'Orly Sud et s'attaque alors à une à une patrouille de l'armée de l'air, visant la femme de ce groupe de quatre personnes, a expliqué le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, de l'aéroport. "Cette patrouille était composée de trois aviateurs, dont un réserviste et une aviatrice ; c'est précisément l'aviatrice qui a été agressée par l'individu qui l'a mise à terre, qui a essayé de lui dérober son arme", avant d'être lui-même abattu par les autres membres de la patrouille, a détaillé le ministre de la Défense, en rendant hommage à ces militaires ayant fait preuve de "professionnalisme" et "d'un sang-froid remarquable".

"Cela fait quatre fois que des militaires de Sentinelle sont agressés (...) et dans chacun des épisodes, ils ont fait preuve d'une grande maîtrise", a ajouté le ministre. Pour Jean-Yves Le Drian, cela montre que "Sentinelle est indispensable et tout à fait essentiel pour assurer la sécurité de l'ensemble de nos compatriotes". Dans le cadre de l'opération Sentinelle, lancée après les attentats de janvier 2015, 7.000 militaires sont déployés en permanence en France, pour moitié en région parisienne. Les trois militaires de l'opération Sentinelle visés par l'assaillant, et qui se trouvaient en état de choc, ont été pris en charge par les secours, selon des sources policières.