publié le 18/03/2017 à 10:47

Si vous comptiez vous rendre à l'aéroport d'Orly ce samedi 18 mars, n'y allez pas. Une opération de police est en cours après qu'un homme a été abattu par les forces de sécurité. Le trafic aérien a été complètement interrompu au sein des deux terminaux ce samedi. Aucun avion ne décolle et l'ensemble des vols à l'arrivée de Paris sont déroutés vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les abords de l'aéroport sont complètement embouteillés et un bouchon de trois kilomètres s'est formé.





Près de 3.000 personnes ont été évacuées du terminal Sud et les passagers qui se trouvaient dans le terminal Ouest ont été confinés. L'aéroport a été entièrement fermé et le train Orlyval qui relie la ville d'Antony à l'aéroport a été suspendu. De plus, une centaine de personnes sont actuellement bloqués à l'intérieur des avions, bloqués sur les pistes de l'aéroport.

[#Orly] Respectez les consignes des autorités. Ne vous rendez-pas sur place pic.twitter.com/Ej0uBelLIJ — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18 mars 2017

Plusieurs compagnies aériennes ont informé les passagers sur les perturbations et les retards. EasyJet propose de vérifier le programme de vol sur leur site. "On demande aux voyageurs de ne pas se rendre à l'aéroport d'Orly", a insisté la porte-parole d'Aéroports de Paris (ADP). Le ministère de l'Intérieur a recommandé sur Twitter "de ne pas se rendre à l'aéroport et de décaler leurs déplacements". Pour obtenir plus d'informations sur l'actualité du trafic aérien, composez le 3950, le numéro des Aéroports de Paris.