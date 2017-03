publié le 18/03/2017 à 11:17

L'homme abattu samedi 18 mars à l'aéroport d'Orly après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire de Sentinelle, n'était pas porteur d'explosifs, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. "L'opération de déminage est terminée. Il n'y a pas de présence d'explosifs. Le travail de ratissage du terminal se poursuit", a-t-il ajouté. Le trafic aérien reste totalement interrompu et les deux terminaux Sud et Ouest sont fermés. Près de 3.000 personnes ont été évacuées du terminal Sud et les passagers qui se trouvaient dans le terminal Ouest ont été confinés.



Les trois militaires de l'opération Sentinelle visés à Orly ont quant à eux été pris en charge par les secours, selon des sources policières. La section anti terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête en flagrance, en co-saisine avec la SDAT et la DGSI.