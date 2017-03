publié le 18/03/2017 à 11:40

Bruno Le Roux et Jean-Yves Le Drian ont pris la parole à l'aéroport d'Orly, ce samedi 18 mars. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense se sont rendus sur place après qu'un homme a été abattu alors qu'il tentait de voler l'arme d'une militaire. Bruno Le Roux a détaillé la progression de l'assaillant, d'un contrôle d'identité qui a mal tourné dans le Val-d'Oise à l'attaque à l'aéroport d'Orly. "L'identité du forcené est connue des services de police et de renseignement", a assuré le ministre. L'assaillant d'Orly avait été "repéré quelques minutes plus tôt" à Vitry-sur-Seine "pour un car jacking". Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu lors d'un contrôle routier à Garge-lès-Gonesse vers 7h, blessant légèrement un policier.



Jean-Yves Le Drian s'est, quant à lui, exprimé à propos de l'identité des trois militaires attaqués à l'aéroport. Il s'agit de trois membres de l'armée de l'air, dont une aviatrice. C'est elle qui a été la cible de l'attaque. Ses collègues ont abattu son assaillant.