publié le 18/03/2017 à 16:17

Vers 8h30, samedi 18 mars, au premier étage du hall 1 d'Orly-Sud, un homme a été abattu par les forces de sécurité de l'aéroport francilien. Selon le ministre de l'Intérieur, il a essayé "d'agresser une patrouille Sentinelle pour s'emparer de l'arme à feu de l'une des militaires" de la patrouille, composée de soldats de l'armée de l'air". Il se positionne derrière la femme, qui ferme le groupe, pointe un pistolet sur sa tempe, la menace. La scène dure quelques secondes. Selon le gouvernement, l'homme n'est pas parvenu à s'emparer du fusil d'assaut Famas que la militaire portait en bandoulière.

Mais, d'après une source proche de l'enquête, il a bien réussi, après avoir braqué l'aviatrice avec le pistolet à grenailles qu'il avait utilisé à Garges, à se saisir du Famas avant d'être immédiatement abattu. Une source policière, citée par l'AFP, affirme même que le corps-à-corps a duré : "Il se débat avec la militaire pour lui prendre son Famas. La lutte dure un temps assez long, peut-être 30 secondes ou une minute. Il arrive à faire passer le Famas au-dessus de la tête de la militaire et il met la sangle dans son dos". À la fin, les deux collègues de la militaire ont "ouvert le feu pour la protéger" et "protéger tout le public", a déclaré le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Une opération de déminage a été menée mais aucun explosif n'a été retrouvé sur lui et à proximité.

Dominique, qui partait en vacances, se trouvait à quelques mètres du forcené au moment où il a tenté de s'emparer du fusil mitrailleur de la Sentinelle en patrouille dans l'aérogare. Il témoigne au micro de RTL. "C'est une femme militaire qui a été prise en otage, et ces deux collègues, qui étaient là à côté, tenaient le preneur d'otages en joue. Les militaires essayaient de le raisonner, de calmer le jeu, de discuter un petit peu avec le preneur d'otages, et puis nous, on n'a pas traîné sur place, on a quitté les lieux et on a tout de suite entendu deux coups de feu." Dominique poursuit auprès de l'AFP : "C'était un homme qui tenait en otage une militaire, il la tenait par le cou, et il menaçait les deux autres militaires avec le fusil de la femme" qu'il tentait d'arracher.