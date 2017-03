publié le 18/03/2017 à 11:43

On en sait plus sur le parcours de l'homme abattu à l'aéroport d'Orly, samedi 18 mars vers 8h30. Quelques instants plus tôt, peu avant 7 heures, l'individu a tiré avec un pistolet à grenaille sur des policiers lors d'un contrôle routier aux alentours de Garges-lès-Gonesse et Stains, en Seine-Saint-Denis. Un membre des forces de l'ordre a été légèrement blessé à la tête et hospitalisé à l'hôpital parisien de Lariboisière. Dans sa fuite vers le sud de Paris, le suspect est soupçonné d'avoir volé un autre véhicule à Vitry en procédant à un car jacking, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux.



L'individu est connu des services de police et de renseignement. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Celle-ci est confiée en flagrance aux enquêteurs de l'antiterrorisme de la brigade criminelle (SAT), en co-saisine avec la sous-direction anti-terroriste de la direction centrale de la police judiciaire (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).