publié le 22/05/2017 à 14:51

Mathieu élève ses ânesses pour transformer leur lait frais et bio en savons doux et délicats. Il habite à Faucigny, un joli village de montagne, à 900 mètres d'altitude.



"Une ânesse a du lait à partir du moment où elle a un petit après une période de 13 mois de gestation. Dès lors, nous pouvons récolter ce précieux lait mais sans oublier que ce lait est uniquement le surplus car en priorité c'est l'ânon qui va devoir se nourrir grâce à ce précieux lait", explique Mathieu. C'est un produit rare car les ânons sont sevrés au bout d'un an, donc quand l'ânesse n'a plus de lait, Mathieu ne peut plus fabriquer.



Cet artisan fabrique et commercialise tout seul ses savons, sous la marque Daliane, compression de son nom Dalibard et du mot âne, avec une obsession : préserver et même sublimer les vertus du lait d'ânesse. "C'est un lait qui est naturellement riche, hydratant et nettoyant. Il est dermo-protecteur pour la peau", précise l'artisan qui est donc à la fois éleveur, fabriquant et commerçant.

Mathieu fabrique des savons bio au lait d'ânesse Crédit : Armelle Levy

Une idée de cadeau pour la fête des mères

Ses savons sont composés à 42 % de lait d'ânesse frais, bio, équitable, et fabriqués à la main, selon une méthode authentique et traditionnelle de saponification à froid pour préserver les vertus du lait d'ânesse et des autres ingrédients naturels.

Mathieu, qui travaillait dans la mode, a repris le flambeau, il y a deux ans : c'est sa maman, Sylvie, ancienne infirmière, passionnée par les ânes et la nature, qui avait créé cette société il y a six ans. Il propose aujourd'hui six références de savons Daliane. Et chacun de ses savons portent le nom de ses ânesses : Gabrielle, Victoire, Paulette, Marcelle, Augustine et Colette.



Ces savons sont vendus entre 15 et 25 euros, sur internet, en magasin bio et dans les pharmacies de la région Rhône-Alpes. Une bonne idée de cadeau pour la fête des mères.