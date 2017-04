Gil, Meilleur Ouvrier de France : "Être fleuriste c'est faire aimer les fleurs"

publié le 01/05/2017 à 07:09

Le 1er mai, ce n'est pas férié pour tout le monde. À Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, Gil Boyard a sorti ses beaux muguets. Il est fleuriste, et Meilleur Ouvrier de France. Installé depuis maintenant 12 ans, rien ne prédestinait au départ, ce brillant étudiant en biochimie, à une carrière internationale de fleuriste. Et pour cause, depuis sa plus tendre enfance, Gil a rencontré de très grands fleuristes, qui lui ont donné le goût du métier. Gil a passé son CAP et BEP en 2 ans, en accéléré.



À 26 ans, il débute sa carrière au service de Jean-Michel Mertens, Meilleur Ouvrier de France, et Champion du Monde des Fleuristes. Un peu plus tard, Gil obtient à son tour le titre de Meilleur Ouvrier de France : une des récompenses les plus prestigieuses du métier. "Être fleuriste pour moi c'est faire aimer les fleurs aux autres, leur faire redécouvrir certaines variétés", confie-t-il.

Aujourd'hui, ils sont 5 dans l'entreprise dont un apprenti, qui a reçu la médaille d'or cette année du meilleur apprenti de France. Cet amoureux des fleurs réalise des bouquets magnifiques, en mettant chacune d'elles en valeur. Gil Boyard sélectionne soigneusement ses fleur.



Cérémonies, mariages, Gil Boyard participe à de nombreux événements floraux, en France comme à l'étranger... Il a par exemple réalisé un mur de fleurs pour l'avant-première du film Bridget Jones Baby, à l'automne dernier. Et pour ce 1er mai, il propose de très beaux muguets, "une fleur vraiment délicate, très parfumée, qui n'a pas une tenue exceptionnelle", explique le fleuriste.