Paulina, mosaïste : "Il faut surtout ne pas avoir peur d'utiliser ses mains"

Paulina Okurowska est mosaïste dans un atelier collectif (l'Atelier 67), où sont réunis plusieurs artisans d'art. Son atelier, une ancienne ébénisterie, fait une vingtaine de mètres carrés. Comme dans une cuisine, elle utilise des ustensiles et des matière première. Mais il n'y a pas de four. "Le mosaïste va utiliser des matériaux qui sont déjà soit transformés (le verre ou la pâte de verre), soit naturels (ardoise, granit, marbre)", explique-t-elle. "Ensuite on casse, on fragmente et on recompose, comme un puzzle, soit un tableau (comme un portrait), soit des sculptures, des tables, des fresques, des murs ou des sols", poursuit-elle.



Elle choisit avec soin ses matières, et donc ses couleurs, pour jouer sur les contrastes entre les tons, avec un rendu mat ou brillant. Paulina répond à beaucoup de commandes de décoration. Outre les piscines, les salle-de-bains et les cuisines en mosaïques, très résistantes, elle a récemment décoré les murs d'un bar.

"Le songe d'Icare", par Paulina Okurowska Crédit : YANNICK PESLIER

Paulina Okurowska a fait l'École nationale supérieure des Arts appliquées et Métiers d'Art Olivier de Serre, à Paris. Mais autodidacte - elle est a son compte depuis six ans -, elle ne s'est pas arrêtée là. "À la sortie de l'école, je voulais faire de l'art. Mais quel art ? À 19 ans, je ne savais pas", confie-t-elle. Aujourd'hui, cette passionnée continue à explorer la matière.



Les "lieux-non-dits" par Paulina Okurowska Crédit : YANNICK PESLIER

"Il faut surtout ne pas avoir peur d'utiliser ses mains (...) et oublier la tête", prévient celle qui expose actuellement au collège Notre-Dame-de-Bourgenay, aux Sables-d'Olonne, une sculpture unique en mosaïque, où elle fait flotter les ardoises.