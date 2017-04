publié le 17/04/2017 à 11:06

Le caramélier Henri Le Roux a fondé cette maison éponyme il y a quarante ans. Depuis onze ans, c'est Makoto Ishii qui a repris le flambeau. Il perpétue le savoir-faire en apportant sa touche personnelle. "Nous fabriquons nos produits avec des crêpes dentelles et du sarrasin. Depuis mon arrivée, j'essaie d'apporter ma culture japonaise", confie-t-il.



Pour Pâques, il présente un œuf au chocolat baptisé "Vagues infinies", ainsi que son dérivé en forme de poisson pour les enfants. Symbole de paix, de tranquillité et de stabilité dans la culture japonaise, le décor des vagues blanches, qui se prolongent à l’infini, est également un clin d'œil à la Bretagne, région maritime et berceau de la Maison Henri Le Roux.

Dans ses vitrines, sont présentés aussi bien des chocolats pralinés au sarrasin, que des chocolats au yuzu (un citron japonais infusé à la menthe fraîche). Les caramels au beurre salé côtoient les caramels au sakura, présentés dans un beau petit panier en osier.

Né à Kobé, Makoto Ishii a grandi à Tokyo. C'est la gourmandise qui l'a attiré dans l'univers du chocolat français, et surtout breton. "Il faut que les produits soient bons, mais beaux aussi", insiste celui qui vient de l'univers des vêtements féminins. "Les chocolats, c'est un produit plaisir. Ce que je fais, c'est pour faire plaisir aux gens", s'amuse-t-il.



Aujourd'hui, la Maison Henri Le Roux compte cinq boutiques en France : trois à Paris - Saint-Germain-des-Prés, rue des Martyrs et rue Saint-Dominique - et deux en Bretagne (à Quiberon et à Landévant) où tout est fabriqué, et même exporté vers ses trois autres boutiques à Tokyo. "Les Japonais ne connaissent pas forcément les produits bretons. Nous sommes donc un petit peu ambassadeurs de la région Bretagne au Japon, nos produits sont authentiques. Voilà pourquoi il est important de ne pas délocaliser la production", assure Makoto Ishii.



Depuis trois ans, la Maison Henri Le Roux fait partie des quatorze chocolatiers incontournables de France, sélectionnés par le Club des Croqueurs de Chocolat.